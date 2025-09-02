Avec un butin estimé à plus de 2 millions de dollars en bijoux, Doris Payne a été emprisonnée en 2017, à l’âge de 83 ans.
Préparez-vous, car nous allons faire déferler sur vous une vague, que dis-je un tsunami de connaissances ce soir !
Dans les rues de la capitale, les deux roues sont de plus en plus nombreux et leur conduite souvent...
En avril 1905, à Bordeaux, Émile Canaby, négociant en vin, est frappé d’un mal mystérieux : d’abord des vomissements,...
Faut-il filmer constamment la police ? C’est le principe du copwatching : suivre les policiers et filmer leurs interventions,...
En 2017, Christophe, alors officier de police judiciaire, décide de rentrer à la DGSI. Dès sa prise de poste,...
C’est dans une Lorraine marquée par la crise sidérurgique, entre les années 1970 et 1980, que se tisse une intrigue...
Paris ne dort jamais. Tension, délinquance, bagarres et course-poursuites dans les rues. Tel est le lot quotidien des équipes...
Plus le prix augmente, plus le trafic et la contrebande explosent. Aujourd’hui, on estime qu’en Europe, plus de 30%...
La Gendarmerie nationale est un pilier essentiel des forces de sécurité en France, avec une réputation en tant que...
Connu sous le nom de « L’éventreur de Gainesville », il assassina sauvagement à coup de couteau cinq étudiantes...
31 octobre 1998, à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Il est 8 heures 15 quand le téléphone du commissariat retentit....
Aujourd’hui, les prostituées seraient près de 20 000 en France dont 6 000 rien qu’à Paris. Pour tenter de...
A Marseille la police ne dort jamais !
Un homme de 50 ans originaire d’Aveyron, jardinier de profession, est accusé du meurtre de sa patronne et maîtresse,...
Les crimes contre l’humanité représentent l’une des infractions les plus graves et les plus universellement condamnées par le droit...
La mafia est beaucoup plus impliquée qu’on le croit dans le secteur de la construction. Elle touche des millions...
En tant que matériel génétique unique à chaque individu, sauf dans le cas des jumeaux identiques, l’ADN joue un...
Pour faire face aux chauffards qui pourrait nuire à la sécurité des autres usagers de l’autoroute, la gendarmerie La...
\r\nRéputée pour ses hippies épris de paix au cours des années 1960, San Francisco a cependant quelques facettes un...
De l’océan Atlantique à la mer Méditerranée, des Antilles au Sénégal, du Maroc à l’Espagne, nous avons suivi les...
