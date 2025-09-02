Ressources Dans la même catégorie

Podcast Que d’eau ! Préparez-vous, car nous allons faire déferler sur vous une vague, que dis-je un tsunami de connaissances ce soir !

Documentaire Paris : la chasse aux deux roues Dans les rues de la capitale, les deux roues sont de plus en plus nombreux et leur conduite souvent...

Podcast L’affaire Henriette Canaby En avril 1905, à Bordeaux, Émile Canaby, négociant en vin, est frappé d’un mal mystérieux : d’abord des vomissements,...

Documentaire Copwatch : Ceux qui surveillent la police Faut-il filmer constamment la police ? C’est le principe du copwatching : suivre les policiers et filmer leurs interventions,...

Podcast Traîtres : celui qui s’était perdu sur le web En 2017, Christophe, alors officier de police judiciaire, décide de rentrer à la DGSI. Dès sa prise de poste,...

Podcast L’affaire Arnaud Thomas-Chevallier C’est dans une Lorraine marquée par la crise sidérurgique, entre les années 1970 et 1980, que se tisse une intrigue...

Documentaire Paris, capitale de la délinquance Paris ne dort jamais. Tension, délinquance, bagarres et course-poursuites dans les rues. Tel est le lot quotidien des équipes...

Documentaire Trafic, contrebande : la nouvelle guerre du tabac Plus le prix augmente, plus le trafic et la contrebande explosent. Aujourd’hui, on estime qu’en Europe, plus de 30%...

Documentaire Gendarmerie : un peloton d’élite à toutes épreuves La Gendarmerie nationale est un pilier essentiel des forces de sécurité en France, avec une réputation en tant que...

Documentaire Danny Rolling – L’éventreur de Gainesville Connu sous le nom de « L’éventreur de Gainesville », il assassina sauvagement à coup de couteau cinq étudiantes...

Documentaire Il s’est débarrassé du corps avec le mixeur de sa cuisine 31 octobre 1998, à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Il est 8 heures 15 quand le téléphone du commissariat retentit....

Documentaire Prostitution à Paris : une traque sans relâche Aujourd’hui, les prostituées seraient près de 20 000 en France dont 6 000 rien qu’à Paris. Pour tenter de...

Podcast Jean-Louis Cayrou, le jardinier pervers Un homme de 50 ans originaire d’Aveyron, jardinier de profession, est accusé du meurtre de sa patronne et maîtresse,...

Conférence Justice et crimes contre l’humanité Les crimes contre l’humanité représentent l’une des infractions les plus graves et les plus universellement condamnées par le droit...

Documentaire La mafia de la construction La mafia est beaucoup plus impliquée qu’on le croit dans le secteur de la construction. Elle touche des millions...

Documentaire Quand l’ADN résoud les crimes En tant que matériel génétique unique à chaque individu, sauf dans le cas des jumeaux identiques, l’ADN joue un...

Documentaire Gendarmes autoroute : mot d’ordre, tolérance zéro Pour faire face aux chauffards qui pourrait nuire à la sécurité des autres usagers de l’autoroute, la gendarmerie La...

Documentaire Dans le secret des villes – San Francisco : les dessous d’Alcatraz \r

Réputée pour ses hippies épris de paix au cours des années 1960, San Francisco a cependant quelques facettes un...