Aubervilliers, aux portes de Paris, est aujourd’hui l’une des villes les plus marquées par la précarité, la délinquance et les trafics. Insalubrité, marchands de sommeil, économie parallèle, violences, trafics… Découvrez le quotidien des habitants, les forces de l’ordre et ceux qui tentent encore d’y vivre dignement.