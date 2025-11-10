En 2019, 150 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-compagnon. Face à ce fléau, les journalistes...
Plusieurs milliers de garages clandestins en seine St Denis, 300 rien que dans la ville de Stains, cachés au...
Portraits de cinq femmes en école de police. Ce qui les attend sur le terrain : se retrouver dans...
Camille Kolber, 69 ans, riche retraité luxembourgeois, tué à coups de hache. Dans la chambre: un crucifix laissé à...
L’affaire Alexandre Pasternak est un fait divers tragique survenu en juillet 2019 à Arriance, en Moselle. Le 4 juillet,...
En cet automne 2024, deux nouvelles plaintes sont venues s’ajouter au déjà très lourd dossier de Patrick Poivre d’Arvor,...
Ils sont 130 policiers pour une ville de 54.000 habitants. A Narbonne, c’est surtout la nuit que les interventions...
Rodéos urbains, trafics, violences… certains quartiers de Fréjus vivent sous haute tension. Face à une délinquance active, la police...
Les vins français menacés par la concurrence des vins du Nouveau Monde, américain, chilien ou australien ? Pas seulement...
Quand on fait la chasse dans un labyrinthe de taules
Les juges Européens expliquent leur impuissance face aux paradis fiscaux.
Les villages traversés par des routes de plus en plus fréquentées se sont transformés en véritable circuits automobiles… Les...
Lorsque Beresford Brown prend possession de son nouvel appartement, au 10 Rillington Place, à Notting Hill, il découvre, dissimulée...
En un instant, le banal contrôle se transforme en course-poursuite pour les policiers du périphérique.
Motos, scooters et vélos sont de plus en plus présents dans les rues de la capitale. Les 400 membres...
Il était parti faire le tour du monde, sa route se serait arrêtée à Bombay…
Il avait le cœur sur la main… Mais qui a bien pu abattre Jean-Pierre Flambard, 60 ans, alias Oui-Oui...
Le XVIe arrondissement de Paris, symbole de luxe… mais aussi terrain de jeu d’une délinquance discrète et sophistiquée. Rodéos...
Alors qu’il était chez lui avec des amis des cambrioleurs ont débarqué… Il s’en est sorti et raconte ce...
C’est la ville la plus vidéo surveillée de France. Plus de 1200 caméras filment en permanence les rues de...
