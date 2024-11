Documentaire

Avec plus de 240 stations de sports d´hiver qui accueillent chaque année quelque 9 millions de vacanciers, la France est classée numéro un au hit-parade des destinations de vacances hivernales.

Pendant quelques semaines, ces stations voient leur population et la fréquentation de leurs domaines skiables exploser. Pour les pisteurs, les secours en montagne et autres responsables de la sécurité, ce pic de fréquentation est un vrai casse-tête : ils doivent tout faire pour assurer une sécurité maximum sans nuire au plaisir d’une clientèle exigeante. Déclenchements préventifs d’avalanche, interventions héliportées en urgence, patrouilles de pisteurs : vous allez découvrir toutes les opérations mises en oeuvre quotidiennement dans la station des Arcs et ses alentours pour prévenir les risques, éduquer les plus téméraires ou secourir les malheureuses victimes d’avalanche, de collisions ou de mauvaises chutes.

Un film de Jean-Luc Lenée

©️ Morgane Production