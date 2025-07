Documentaire

Le 11 septembre 1968, la caravelle Ajaccio-Nice s’abîmait en mer au large du Cap d’Antibes, faisant 95 victimes.

Les familles n’ont jamais cru à la thèse officielle, celle d’un incendie dans l’appareil. L’hypothèse d’un missile tiré accidentellement par l’armée, qui aurait frappé la caravelle, a fait son chemin : au fil des années, des personnes se présentant comme témoins ont commencé à parler …

Aujourd’hui, il subsiste un doute sur les causes et les circonstances du crash, d’autant que l’armée continue de refuser de répondre aux questions des familles et des journalistes. Avec ce reportage, nous faisons le point sur les dernières déclarations, sur la possibilité de rouvrir l’enquête judiciaire et peut-être d’aller rechercher les restes de l’épave au fond de la mer comme pour le vol Rio-Paris.

Un reportage de 26’ de Jean-Bernard Vitiello / Philippe Hervé / Richard de Silvestro / Marc Belleville.