Ce mouvement religieux compte plus de 16 millions de fidèles à travers le monde, dont 38 000 en France. De son vrai nom l’Eglise de Jésus-Christ des saints des derniers jours est née en avril 1830 dans l’Etat de New York. Son siège mondial se situe à Salt Lake City, dans l’Utah. Chaque adepte est prié de verser 10 % de ses revenus à l’Eglise. Focus sur une doctrine discrète qui rêve pourtant de conquérir la planète et sur sa stratégie pour y parvenir. Les filles et les garçons majeurs ont notamment pour obligation de prêcher la bonne parole dans la rue.

Un documentaire de Guillaume de Morant