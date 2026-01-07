Ressources Dans la même catégorie

Podcast Bouddha (vers 566-486 av. J.C.) Il y a 2500 ans en Inde, dans les contreforts de l’Himalaya, au cœur des jardins de Lumbini au...

Conférence Le soufisme en islam Guide spirituel de la confrérie soufie Alâwiyya, le Cheikh Khaled Bentounes parcourt le monde pour promouvoir le dialogue interreligieux,...

Podcast Jetsün Milarépa– Un voyage de la magie à l’illumination Jetsün Milarépa, l’une des figures les plus vénérées dans l’histoire du bouddhisme tibétain, incarne la transformation spirituelle profonde et...

Podcast Qui a écrit la Bible ? La Bible est un ensemble de textes religieux rédigés sur plusieurs siècles par différents auteurs. Elle se divise en...

Article 4 infos insolites sur Noël La période des fêtes de fin d’année enveloppe le monde d’un voile de magie, de lumières scintillantes et de...

Documentaire La Mecque, la Kaaba et le hajj expliqués La Mecque est la ville sainte la plus sacrée de l’islam.

Podcast Quelle est la différence entre Mormons et Amish ? Les Mormons et les Amish sont deux groupes religieux issus du christianisme, mais ils diffèrent profondément dans leurs origines,...

Conférence Chrétiens et homosexuels : le difficile coming out Si la plupart des Eglises chrétiennes accueillent les homosexuels avec bienveillance, certaines condamnent toujours le principe de l’homosexualité. Alors...

Documentaire Marie, étoile de la mer Depuis toujours une histoire s’est écrite entre le monde de la mer et la Sainte Vierge. Capitaines, marins, pêcheurs,...

Documentaire Japon, les chemins de pèlerinage (2/2) Après l’agitation d’Osaka, la sérénité s’impose au temple de Tsubosaka. Dans cet édifice vieux de mille trois cents ans,...

Article La guidance spirituelle, une aide à la connexion intérieure La guidance spirituelle est un processus qui peut aider les gens à trouver leur chemin vers leur propre source...

Documentaire Femmes prêtres, vocations interdites Malgré le veto du Vatican, on compte aujourd’hui trois cents femmes prêtres. Ce documentaire suit plusieurs d’entre elles dans leur...

Documentaire Le Coran : aux origines du Livre Livre sacré de l’Islam, le Coran est considéré dans la tradition musulmane comme immuable et inchangé depuis sa création....

Documentaire Marie, mère du Christ Qui est Marie ? Qu’est-ce que cela implique d’être mère du Christ ? Ce film répond en profondeurs aux...

Documentaire Via Podiensis, la voie de la confiance En quête de spiritualité et d’un nouveau sens à donner à leur vie, cinq détenus avec six accompagnateurs partent...

Documentaire Jésus, Michael Lonsdale, et ses Amis Ce documentaire propose un portrait original du Christ au travers de tableaux de maîtres. Des portraits qui entrent en...

Documentaire The Story of God – Ep01 – La vie après la mort Pour tenter d’en apprendre un peu plus sur la vie après la mort, le comédien Morgan Freeman rencontre notamment...

Documentaire Les salafistes en Belgique Des belges converti au salafisme, ça donne quoi ? Ceux-ci prône la charia et le salafisme avec des idées...

Documentaire Les dieux passent à table En Iran, où l’islam est la religion d’État, rencontre avec un imam de Téhéran qui tient une pâtisserie, convaincu...