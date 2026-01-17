La kippa est une petite calotte portée par de nombreux Juifs pratiquants en signe de respect et de reconnaissance...
Lors de sa conférence « La Nature dans les grandes traditions spirituelles d’Orient et d’Occident », Jean-Marie Pelt, président...
Ce mouvement religieux compte plus de 16 millions de fidèles à travers le monde, dont 38 000 en France....
Il y a 2500 ans en Inde, dans les contreforts de l’Himalaya, au cœur des jardins de Lumbini au...
Guide spirituel de la confrérie soufie Alâwiyya, le Cheikh Khaled Bentounes parcourt le monde pour promouvoir le dialogue interreligieux,...
Jetsün Milarépa, l’une des figures les plus vénérées dans l’histoire du bouddhisme tibétain, incarne la transformation spirituelle profonde et...
La Bible est un ensemble de textes religieux rédigés sur plusieurs siècles par différents auteurs. Elle se divise en...
La période des fêtes de fin d’année enveloppe le monde d’un voile de magie, de lumières scintillantes et de...
Le curé d’Ars appelait le père Pierre-Julien Eymard « mon saint ». C’est tout dire. Lorsque, le 9 décembre 1995, le...
De jeunes couples participent à des formations de préparation au mariage proposées par des organismes catholiques. Avec l´accompagnement de...
Les traditions chrétiennes, bien que fondées sur une origine commune et partageant des croyances essentielles telles que la Trinité...
La foi évangélique, dominante aux Etats-Unis, est une branche du protestantisme. Aujourd’hui, dans le monde, un chrétien sur quatre...
L’Aïd el-Kébir est une fête majeure dans le calendrier musulman, lors de laquelle les fidèles retrouvent leur famille et...
Le 19ème et 20ème siècle résonne pour la Chine comme une période de guerres, de catastrophes naturelles, de famines...
Le 5 décembre 2016, la cathédrale orthodoxe russe de la Sainte-Trinité, qui se trouve quai Branly à Paris VIIe,...
Les Hindous n’enterrent pas leurs morts, ils les brûlent. Des pratiques obscures destinées à libérer l’homme des mensonges de...
Tom Cruise et John Travolta sont ses ambassadeurs, la Scientologie compte aujourd’hui 14 millions d’adeptes et suscite toujours la...
Le Suaire de Turin, longue pièce de lin censée avoir enveloppé le corps du Christ après sa crucifixion, est...
Depuis deux mille ans, Marie a pris d’innombrables visages. Tour à tour politique, muse ou protectrice, cette Vierge bénie...
La Grèce compte 11 000 000 d’habitants, orthodoxes dans une écrasante majorité. Pourtant, dans l´archipel des Cyclades, une petite...
