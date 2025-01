Documentaire

Depuis deux mille ans, Marie a pris d’innombrables visages. Elle raconte en creux l’histoire des sociétés qui la vénèrent. Second volet : objet d’une dévotion qui prend de plus en plus d’ampleur, Marie est tour à tour défenseuse des armées, femme politique prônant l’inversion des pouvoirs dans le Magnificat ou rempart contre le protestantisme après la réforme.

Pilier du culte marial, la doctrine de l’Immaculée Conception faisant de Marie une créature conçue par Dieu en dehors du péché originel s’impose d’abord dans l’Empire espagnol avant d’être érigée en dogme dans toute la chrétienté catholique au milieu du XIXe siècle. En écho, les assomptions la représentant s’élevant dans le ciel se multiplient aussi bien chez Titien que chez Rubens, avant que Marie ne se rapproche du peuple, devenant un modèle pour l’éducation des filles. Aux XXe et XXIe siècles, des artistes féministes tentent d’émanciper Marie des injonctions faites aux femmes, de la virginité à la mère parfaite, que sa figure véhicule.

Marie a-t-elle encore quelque chose à nous dire ? C’est la question posée par la réalisatrice Isabelle Brocard qui s’appuie pour y répondre sur les éclairages d’un large éventail de spécialistes : théologiens, historiens de l’art, conservateurs de musée, psychanalystes, anthropologues… À travers deux épisodes retraçant près de deux mille ans d’histoire, elle interroge le visage sibyllin et protéiforme de la mère de Jésus, détaillant les différents rôles qu’elle a endossés à travers les siècles pour servir l’Église, les nations ou le patriarcat. On a fait dire à Marie ce qu’on voulait, explique la réalisatrice, qui ausculte cette figure éminemment plastique, reflet des peuples qui lui vouent un culte et réceptacle des représentations que chacun mobilise en fonction des contextes et des besoins. Avant qu’elle devienne une égérie de la pop culture et une source d’inspiration pour les artistes contemporains qui vont donner une voix libre et singulière à cette icône jusque-là silencieuse…

Documentaire d’Isabelle Brocard (France, 2022, 53mn)

