Documentaire

L’Abbaye de la Trappe, haut lieu monastique chargé d’histoire et source de grâce pour tous ceux qui viennent s’y « abreuver». L’appel, l’ascèse, le désert et la communauté, la prière, la solitude et le silence, l’ouverture au monde, le travail, autant de thèmes sur lesquels les moines s’expriment à coeur ouvert, non sans humour. Un documentaire de Marc Jeanson.