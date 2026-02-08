Documentaire

La bible deviendrait-elle bling-bling ? Alors que les églises traditionnelles se vident, les évangélistes font eux carton plein. Cinémas, hangars et salles de concert célèbrent ainsi l’étonnante alliance entre spiritualité, business et marketing. Produits dérivés, saintes cènes maquillées en apéros rock géants, groupes de prière de traders avant les premières opérations boursières. Une logique messianique de conquête qui séduit toujours plus d’adeptes mais inquiète aussi par ses dérives sectaires. Immersion dans une nébuleuse religieuse que rien ne semble pouvoir arrêter.

Un reportage Un documentaire réalisé par Béatrice MOHR et Isabelle NUSSBAUM.