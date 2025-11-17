Le genre en littérature constitue à la fois un outil d’analyse essentiel et un concept problématique. Depuis l’Antiquité, les écrivains comme les critiques tentent de classer les œuvres en catégories stables afin de mieux comprendre leurs fonctions, leurs codes et leurs effets. Pourtant, cette ambition se heurte continuellement à la diversité des pratiques d’écriture, à l’évolution des formes et au brouillage constant des frontières. Le genre est ainsi devenu, au fil du temps, une notion à la fois structurante et instable, indispensable pour penser la littérature tout en demeurant source de difficultés conceptuelles.