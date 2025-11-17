Ressources Dans la même catégorie

Podcast Properce : 47-14 av. J.-C. Sextus Propertius, mieux connu sous le nom de Properce, était un poète latin de l’époque augustéenne, actif au 1er...

Podcast L’Enfer, la réserve secrète des bibliothèques Depuis le XIXème siècle, les ouvrages jugés « contraires aux bonnes mœurs » sont rangés, dans de nombreuses bibliothèques,...

Conférence Victor Hugo : le dernier jour d’un condamné En 1829, Victor Hugo, alors étoile montante de l’aile la plus moderne du royalisme – et déjà chef de...

Conférence Victor Hugo dans les années 1870 : littérature et politique mêlées Après avoir rappelé le contexte littéraire et politique et évoqué les engagements et les publications de Victor Hugo pendant...

Article Albert Camus et l’absurdité de l’existence L’éminent écrivain et penseur Albert Camus s’est illustré à travers une multitude de genres littéraires, du théâtre aux essais...

Podcast Maurice Barrès : l’écriture et la politique Il ne cesse de pleuvoir dans les rues de la capitale qui, en ce matin du 8 décembre 1923,...

Documentaire Les visionnaires – Jules Verne Au 19ème siècle, Jules Verne a voyagé sur la lune, sous la mer et au centre de la terre…...

Documentaire Le Paris de Balzac ┃Invitation Au Voyage La Comédie humaine, cette fresque littéraire de plus de 90 ouvrages, ne saurait exister sans les déambulations des personnages...

Article Ernest Hemingway, écrivain américain blessé Ernest Hemingway est un auteur de renommée mondiale, célèbre pour son exploration du courage et de la condition humaine....

Documentaire Victor Hugo I Quelle Histoire Connaissez-vous la vie de cet écrivain célèbre, qui nous a laissé un grand nombre de pièces de théâtre, de...

Documentaire Comtesse de Ségur – Grand Ecrivain (1799-1874) Ses contes ont fait rêver des millions d’enfants. La Comtesse de Ségur dépeint une certaine comédie humaine des enfants....

Conférence L’aventure, réenchanter l’incertitude Florence Roche nous présente le livre L’aventure, réenchanter l’incertitude, paru le 10 avril 2025. Ce livre croise les regards...

Podcast Comment Naguib Mahfouz, écrivain égyptien, est devenu le père du roman arabe Il est le premier écrivain arabe à avoir reçu le prix Nobel de littérature. Né au Caire, Naguib Mahfouz...

Article L’œuvre de Victor Hugo : un reflet de la société française Victor Hugo, figure emblématique de la littérature française, est l’un des écrivains les plus influents du XIXe siècle. À...

Conférence Don Juan dans la littérature du XVIIe siècle Au fil des siècles et des créations, la figure de Don Juan n’a cessé d’inspirer écrivains, artistes et musiciens....

Conférence La Peur de Gabriel Chevallier et la littérature de la Grande Guerre Le roman de Gabriel Chevalier La Peur a été publié par la librairie Stock en 1930. Au même titre que les...