Podcast

On le sait, il en est des contes d’Andersen comme de ceux de Perrault ou des frères Grimm : ils ne sont pas forcément destinés aux enfants. Et, de fait, certaines de ces histoires sont assez dures et ne comportent pas de « happy end ».

C’est le cas de « La petite sirène », d’Andersen, dont un studio d’animation nous propose une nouvelle version, aussi édulcorée, dans son genre, que celle mise en œuvre par Disney en son temps.

À sa manière, bien sûr, « La petite sirène » est une histoire d’amour. En effet, dans le conte, une jeune sirène ramène un homme inanimé sur le rivage et en tombe amoureuse.

Et se grand-mère semble encourager un tel sentiment. Elle lui fait boire une breuvage qui remplace sa queue de sirène par des jambes. Et, sur sa demande, l’aïeule lui indique qu’il est possible d’épouser un humain.

Mais au prix de quelles épreuves ! Car le conte d’Andersen ne recule pas devant la violence. Sa propre grand-mère, en effet, exige un prix pour le service rendu ; et ce prix, c’est sa langue, que la vieille femme lui coupe.

Plus tard, quand la sirène, transformée en jeune femme, commence à marcher, elle a l’impression qu’à chacun de ses pas, des poignards lui entrent dans les chairs. À la fin du conte, on propose à la sirène de tuer le prince infidèle, seule manière de retrouver son état premier.

Aux yeux de l’auteur, cette violence est tempérée par la morale chrétienne qui imprègne le récit. Ce qui le replace d’ailleurs dans le contexte de cette première moitié du XIXe siècle, où il fut écrit.

Si la jeune sirène veut épouser un humain, c’est pour posséder, comme lui, une « âme immortelle ». À la fin du conte, elle refuse, comme on l’a vu, de tuer le prince.

En raison de cette bonne action, son corps ne se dissout pas pour se mêler à l’écume de la mer, comme on l’en avait menacée, mais elle rejoint ce qu’Andersen appelle les « filles de l’air ».