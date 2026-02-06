Juliette Drouet n’est pas seulement l’amante de Victor Hugo : elle est l’amour de sa vie.
Orpheline, actrice sans gloire, femme entretenue devenue muse dévouée, elle choisit en 1833 de renoncer à tout pour aimer un homme marié, génial, excessif, et promis à l’immortalité littéraire.
Pendant un demi-siècle, Juliette veille sur Victor Hugo, copie ses manuscrits, partage ses exils, endure ses infidélités et lui écrit près de 22 000 lettres d’un amour brûlant et absolu.