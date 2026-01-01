Conférence

C’est entre les rocailles et les glaces de Patagonie que l’écrivain Roger Caillois (1913-1978), membre de l’Académie française, a découvert, collectionné, puis écouté le monde minéral en poète.

Des textes inédits de sa dernière période (1978), récemment découverts, transmutent ses pierres en poésie : dans « Solitudes géologiques » ou dans « Interrègne », le poète dépeint avec puissance des paysages immuables et désertifiés où s’étalent des jardins de cristaux qui n’attendent personne.

Nombre de ces pierres d’inspiration furent données au Muséum national d’Histoire naturelle par mécénat de l’École des Arts Joailliers en 2023. Ces regards croisés entre pierre et texte forment son ultime ode aux minéraux, « Pierres anagogiques ». Manuscrit perdu puis retrouvé en 2023 par François Farges qui nous en livre les dernières pépites poétiques.