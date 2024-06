Documentaire

Le Royal Palace, situé à Kirrwiller, village du Bas-Rhin, est l’un des plus grands cabarets de France. Créé en 1980 par Pierre Meyer, ce music-hall accueille près de 200 000 clients par an. Il emploie une centaine de personnes dont une trentaine d’artistes comme Toby, un jeune danseur anglais, Sally, une recrue australienne venue en famille, ou encore Audrey, l’une des plus anciennes de la troupe. Bruno, le chef cuisinier des deux restaurants, confectionne de nouveaux menus pour les 1 000 clients à servir chaque soir.

Un documentaire de Sophie Laine.