Documentaire

Chaque année à la fin du mois de janvier et pendant 12 jours, Venise, la ville des amoureux, devient la plus grande scène de théâtre au monde. Des dizaines de milliers de passionnés, arrivés des quatre coins de la planète, viennent exhiber leur costume et faire la fête dans les rues, mais aussi dans de somptueux palais privés. Caméra 5 s’est glissé dans les coulisses de cet événement haut en couleurs. Un événement qui, pour Brigitte et Philippe, deux vosgiens, commence plusieurs mois à l’avance. Ils travaillent depuis un an pour réaliser leur nouveau déguisement, celui qui leur permettra, peut-être, de se faire photographier et d’apparaître dans les revues spécialisées du monde entier ou, mieux encore, sur les cartes postales de la ville. Pour beaucoup de « costumés », Venise est l’occasion de « s’éclater »en vivant la vie d’un autre, d’un mystérieux personnage d’emprunt. Caméra 5 nous entraîne aussi au cœur de la ville secrète, dans les luxueux palais privés, où; se donnent les fêtes les plus fastueuses et les plus excentriques, mais aussi dans les casernes des pompiers de la ville où; dans les postes de police, en alerte maximale pendant toute la période. Le Carnaval de Venise, comme vous ne l’avez jamais vu. Un documentaire de Patrick Dedole.