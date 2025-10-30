Documentaire

Sur la mythique place Djemaâ el-Fna, Sophie est prise dans un tourbillon de sons et de parfums : musique des Gnawas, senteurs des dattes et des oranges…

Des tanneries traditionnelles à un antique caravansérail de la Médina, elle découvre les métiers du cuir, puis s’invite chez une des plus vieilles familles de la ville pour cuisiner la harira. En parcourant le jardin botanique créé par le peintre Jacques Majorelle, elle tente de se représenter le bleu qui l’a rendu fameux et qu’elle ne peut pas voir.

Un film de Raphaël Aupy et Elsa Margout

Avec Sophie Massieu

