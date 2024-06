Documentaire



Kamtchatka, l’extrême orient russe, une terre couverte de neige et de glace pendant les longs mois d’hiver, montre des paysages luxuriants en été…

Le temps d’un été, Mile et Nastassja retrouvent Daria, sa famille et quelques personnages mémorables au cœur de la forêt. Cette fois, la dernière étape du voyage ne se fait pas en motoneige mais en bateau sur la rivière Itcha. L’été est une période d’explosion végétale et de profusion animale et c’est le temps des retrouvailles. Les petits-enfants de Daria quittent leur école en ville pour renouer, en compagnie des adultes, avec des croyances et un mode de vie en osmose avec la nature environnante. Nastassja est à nouveau accompagnée de sa fille pour passer l’été dans l’intimité de cette famille d’Evènes qui est devenue un peu la sienne..

Un documentaire de Mike MAGIDSON et Nastassja MARTIN