Documentaire

Le Kirghizstan est une petite république d’Asie Centrale, coincée entre le géant chinois, le Kazakhstan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan. Carrefour légendaire sur les Routes de la Soie, ce pays de hautes montagnes et de plateaux herbeux est le berceau des tribus nomades kirghizes.

Christophe nous dévoile la façon dont les kirghizes ont su garder leur esprit nomade malgré les épreuves du temps et de la modernité. Des villes soviétiques aux villages de bergers en passant par d’étonnantes routes de montagne, notre explorateur revisite les symboles de la culture nomade que sont les yourtes, les cavaliers ou la chasse à l’aigle.

Arrivé sur les hauts pâturages des Monts Célestes, Christophe partage le quotidien des bergers traditionnels qui ont planté leur yourte et leurs racines dans ces hautes vallées reculées.

Réalisateur : Laurent Sbasnick