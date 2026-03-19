Après Nogent-sur-Seine et Camille Claudel, Jacques Legros poursuit sa balade à travers l’Aube et ses artistes célèbres.
Direction Essoyes, le village de Renoir ! Cette année c’est d’ailleurs l’année Renoir alors il y a évidemment beaucoup de choses à dire.
Début de la visite avec Daphné Castano qui viendra nous parler du lancement de l’expo dédiée au peintre, au musée d’Art moderne de Troyes. On continue ensuite avec Aline de l’Office de Tourisme pour nous parler d’un weekend « Belle époque ». Et pour terminer nous irons avec Jacques visiter la maison de Renoir en plein travaux avant son ouverture, un moment dans l’intimité de l’artiste.