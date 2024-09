Documentaire

Bienvenue à Tlayacapan, petite ville endormie dans l’Etat de Morelos à 80 km au sud de Mexico. Chaque matin, Guillermina est levée bien avant ses enfants Mariana et Sebastian. Le père, Enrique, est boulanger, et debout depuis plusieurs heures. Sebastian a 11 ans et sa sœur 10 ans. Ils partagent depuis toujours la même chambre. Après s’être levé, Sebastian est chargé de réveiller ses grands-parents. Trois générations vivent sous le même toit. La boulangerie familiale est la seule de la ville. Elle a été fondée par le père d’Enrique. Le pain continue à y être cuit dans le vieux four à bois. Il est temps de s’habiller. L’uniforme reste en règle dans les écoles mexicaines. Les enfants passent à la toilette. La coquetterie – masculine comme féminine – est un trait de caractère national qui s’apprend très tôt. Après la toilette, le petit-déjeuner se prend en famille, autour d’un petit pain encore chaud, d’une tasse de café ou de chocolat.

Réalisateur : Charles-Antoine De Rouvre & Juan Pablo Lozano