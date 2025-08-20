Documentaire

En Chine, le rouge symbolise le bonheur, la chance et la prospérité. C’est pourquoi, c’est aussi la couleur de prédilection dans les mariages. Même la robe de mariée est rouge !

NE-Tiger, créateur de la première marque chinoise à avoir réussi à se faire une place dans le monde de la haute couture, réserve encore dans ses collections une large place à la robe de mariée.

Pénétrez dans son atelier de couture pour nous découvrir les dessous de ses créations et des mariages traditionnels chinois.

Extrait du film : “Voyage à travers les couleurs – La Chine en Rouge”

Réalisation : Guy Beauché

