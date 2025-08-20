En Chine, le rouge symbolise le bonheur, la chance et la prospérité. C’est pourquoi, c’est aussi la couleur de prédilection dans les mariages. Même la robe de mariée est rouge !
NE-Tiger, créateur de la première marque chinoise à avoir réussi à se faire une place dans le monde de la haute couture, réserve encore dans ses collections une large place à la robe de mariée.
Pénétrez dans son atelier de couture pour nous découvrir les dessous de ses créations et des mariages traditionnels chinois.
Extrait du film : “Voyage à travers les couleurs – La Chine en Rouge”
Réalisation : Guy Beauché