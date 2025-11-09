Thomas Misrachi s’envole pour le Montana, situé dans l’ouest des États-Unis, au coeur des Rocheuses. Avec ses montagnes escarpées qui culminent à près de 4 000 mètres d’altitude, ses forêts denses de conifères, ses glaciers, ses lacs et ses rivières, le Montana est sans doute l’un des États américains où la nature est la plus sauvage. Aux côtés des meilleurs chasseurs de la région, Thomas devra apprendre à chasser dans la neige par -30°C dans les montagnes de la «Madison range», une chaîne de montagnes qui culminent à 3 449 mètres d’altitude. Comment résistera-t-il aux conditions extrêmes des montagnes ?