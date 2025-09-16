Au cours de cette étape mouvementée à Madagascar, le couple d’aventuriers doit affronter bien des épreuves. Entre la plage de Tamatave et les pistes sablonneuses de la RN5, ils croisent des braconniers, parviennent à sauver une pintade royale et subissent la perte douloureuse de l’un de leurs zébus. Leur route est aussi marquée par une rupture difficile : ils doivent se séparer de leur bouvier Eric, coupable d’une trahison irréparable.