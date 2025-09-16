Bienvenue dans la suite de l’expédition incroyable MadaTrek, à Madagascar. De Vatomandry à Tamatave, nous longeons la plage et traversons les lacs sacrés des Pangalanes. Sur la route, une nouvelle mission Ar-Mada nous attend. À Andevorante, la charrette manque de chavirer, mais les interdits respectés nous sauvent. Enfin, au lac Ampitabé, apparaît la forêt de Vohibola, préservée comme un joyau fragile, refuge de la plus petite grenouille et du plus petit caméléon du monde. Bouleversés, nous décidons de la défendre et d’en alerter les autorités.