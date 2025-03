Documentaire

Val Thorens : pour la deuxième année consécutive, un jury international l’a désignée « meilleure station de ski du monde », rien que ça ! Un succès tel que les étrangers y sont très nombreux : 70% de la clientèle. Chaque hiver plus de 300 000 jeunes venus du monde entier prennent d’assaut la station. Pour que tous passent de bonnes vacances, ils sont des centaines à travailler dans l’ombre : les pisteurs, les gendarmes, les secouristes, les ambassadeurs du respect. Station de ski, mais aussi station de fête, ils ne sont pas de trop pour assurer la sécurité sur et en dehors des pistes. De jour comme de nuit, 24 heures sur 24… Sur le plus haut domaine des Alpes, entre ski extrême et fiesta, une saison à Val Thorens. Un documentaire de Chloé charrier Leconte