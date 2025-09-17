Documentaire

L’île de Pâques, également connue sous le nom de Rapa Nui en langue polynésienne et Isla de Pascua en espagnol, est une île située dans le sud-est de l’océan Pacifique, appartenant au Chili. Elle se trouve à environ 3 700 km des côtes chiliennes et à 4 000 km de Tahiti.

L’île est célèbre pour ses statues monumentales, appelées moaïs, qui ont été sculptées par les Rapa Nui, les habitants autochtones de l’île, entre 1250 et 1500 après J.C. Les moaïs sont de gigantesques statues de pierre représentant des visages humains, dont certaines mesurent jusqu’à 10 mètres de haut et pèsent plus de 75 tonnes.