Documentaire

Pour ce nouvel épisode des Trains pas comme les autres, direction l’Amérique du sud, et plus précisément le Chili, à la découverte de ses trains et de ses coutumes. Le voyage débute dans une région reculée du Chili, où les paysans du coin n’ont pas d’autre moyen pour aller vendre leurs produits au marché que de prendre un petit train, un petit autorail, véritable perle de la région, qu’on appelle là-bas le Buscarril. Après une séance avec la chamane ou « machi » locale, Philippe part en direction de la capitale, Santiago du Chili. C’est dans cette ville qu’a débuté une des dictatures les plus sombres du XXème siècle. Philippe recueillera le témoignage poignant d’un ancien prisonnier de Pinochet dans le Stade National du Chili transformé à l’époque en prison. Départ ensuite pour la côte ouest, à Valparaiso, afin d’y découvrir des funiculaires d’un autre temps, les « ascensores ». En effet, ce grand port du Pacifique en compte un nombre incroyable ! Pour Philippe, c’est un moyen de transport idéal pour une balade au coeur de la ville. Puis, pour notre amoureux des trains, direction la frontière entre le Chili et l’Argentine, à Ushuaia. Ici, roule le « petit train du bout du monde », un petit train pas comme les autres, perdu au milieu de paysages grandioses. C’est dans cette fameuse Terre de Feu où règnent les glaciers, que Philippe termine son périple. Il se lance dans une chasse aux sons de glace…