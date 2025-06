Article

Nichée au cœur de l’océan Indien, l’île de La Réunion est un véritable concentré de nature, de culture et d’aventure. Ce petit territoire français, situé à plus de 9 000 kilomètres de la métropole, émerveille par sa capacité à condenser sur une seule île des paysages aussi variés que spectaculaires.

Des volcans actifs aux plages paradisiaques, en passant par les cirques verdoyants et les forêts luxuriantes, chaque recoin de La Réunion raconte une histoire unique, nourrie par un métissage culturel profond et une géologie fascinante.

Cette diversité lui vaut d’être surnommée “l’île intense” par ses habitants.

Mais que voir à la Réunion en 15 jours ? Nous vous proposons un itinéraire complet, équilibrant découvertes incontournables, randonnées sportives et moments de détente.

Jour 1 à 3 : arrivée et découverte de Saint-Denis et la côte Est

Dès votre arrivée à l’aéroport international Roland-Garros, situé au nord de l’île, vous serez accueilli par la capitale, Saint-Denis, une ville à taille humaine qui mélange architecture coloniale, quartiers commerçants animés et touches d’exotisme.

La Rue de Paris vous transporte dans une autre époque avec ses demeures créoles parfaitement conservées, telles que la Villa Déramond-Barre, où le passé colonial de l’île refait surface. Le Jardin de l’État, véritable poumon vert en centre-ville, est un lieu de balade agréable qui offre un premier aperçu de la richesse botanique locale.

Le musée d’histoire naturelle, situé dans l’enceinte du jardin, permet de mieux comprendre l’histoire volcanique et écologique de La Réunion.

En poursuivant vers l’est, la route vous mènera à des communes emblématiques comme Sainte-Suzanne ou Saint-André.

Cette partie de l’île, encore peu touristique, dévoile une Réunion authentique et profondément ancrée dans ses racines culturelles. Le temple tamoul de Bois Rouge, par exemple, est l’un des plus remarquables de l’île, reflet de la présence indienne et des traditions hindoues encore vivaces.

Plus loin, la nature se fait luxuriante, avec des cascades majestueuses comme la Cascade Niagara, nichée au milieu des champs de canne.

C’est aussi dans cette région que l’on trouve de nombreuses exploitations agricoles, où l’on peut découvrir la culture de la vanille ou du curcuma.

À ne pas manquer sur la côte Est :

Visite d’une distillerie de rhum artisanal, souvent familiale, où vous apprendrez les secrets de fabrication de cette boisson emblématique

Randonnée facile aux Bassins de Sainte-Suzanne, parfaits pour une baignade au cœur d’un écrin naturel

Découverte des traditions indiennes à Saint-André, notamment à travers les fêtes religieuses et les marchés colorés

Dégustation de samoussas et bonbons piments sur les marchés locaux, une expérience culinaire typiquement réunionnaise

La gastronomie locale est à l’image de son peuple : métissée, généreuse et savoureuse, avec des influences indiennes, malgaches, africaines et européennes qui cohabitent dans une assiette.

Jour 4 à 5 : plongée dans la forêt primaire de Bélouve et Salazie

Après cette introduction en douceur, cap vers l’intérieur des terres et plus précisément vers le cirque de Salazie, le plus accessible des trois cirques réunionnais, mais aussi le plus humide et verdoyant. La route qui y mène, jalonnée de cascades et de paysages de montagne, est déjà un spectacle en soi.

Le village d’Hell-Bourg, classé parmi les plus beaux villages de France, mérite qu’on s’y attarde. Ses maisons créoles colorées et fleuries, ses ruelles pavées et son atmosphère paisible vous transportent dans une Réunion d’autrefois.

La maison Folio, aujourd’hui transformée en musée, permet de découvrir l’art de vivre créole au 19e siècle.

Au départ de Hell-Bourg, une piste permet de rejoindre la forêt de Bélouve, un sanctuaire végétal exceptionnel.

Ce site naturel protégé, accessible en randonnée ou en véhicule tout-terrain, vous plonge dans une ambiance de jungle tropicale. Les fougères arborescentes y forment une canopée naturelle, et les sentiers serpentent entre tamarins des Hauts, orchidées sauvages et mousses épaisses.

Le point de vue sur le Trou de Fer, une gorge vertigineuse creusée par l’érosion, est à couper le souffle et récompense les marcheurs.

Activités recommandées dans cette région :

Visite du musée des anciens thermes à Hell-Bourg, vestige d’une époque où les curistes venaient se soigner dans les eaux de Cilaos

Randonnée vers le Trou de Fer, accessible via un sentier bien balisé depuis le gîte de Bélouve

Découverte des cases créoles traditionnelles, souvent décorées avec soin par leurs propriétaires

Bain frais dans les rivières de Salazie, aux eaux claires et vivifiantes

Le cirque de Salazie est aussi connu pour la culture du chouchou (ou chayote), légume aux mille usages, que l’on retrouve dans les plats salés comme dans les desserts.

Jour 6 à 7 : en route vers le volcan, le Piton de la Fournaise

Le moment est venu de se confronter à l’un des monuments naturels les plus emblématiques de La Réunion : le Piton de la Fournaise.

Ce volcan actif, l’un des plus surveillés au monde, est aussi l’un des plus accessibles. Il fascine par sa puissance tranquille et les paysages lunaires qu’il a façonnés au fil des millénaires. L’ascension commence depuis le Pas de Bellecombe-Jacob, un belvédère naturel qui offre une vue imprenable sur l’enclos Fouqué, la dernière caldeira active.

À cet instant, vous avez réellement la sensation de marcher sur une autre planète.

La randonnée vers le cratère principal, le Dolomieu, dure environ 5 heures aller-retour, et même si l’effort est conséquent, l’expérience est inoubliable. Le terrain, constitué de scories et de lave solidifiée, requiert prudence et bonne condition physique.

Les différentes coulées sont datées, et l’on peut visualiser l’histoire éruptive du volcan à travers les nuances de la roche.

En chemin, vous croiserez parfois des scientifiques de l’Observatoire volcanologique venus contrôler les mesures de sécurité.

À prévoir pour l’exploration du volcan :

Chaussures de marche solides, le sol étant irrégulier et abrasif

Eau en quantité suffisante, car il n’y a ni fontaine ni ravitaillement possible

Protection solaire et vêtements chauds, les températures chutent rapidement en altitude

Départ très tôt le matin pour éviter les nuages qui obscurcissent souvent la vue dès midi

Le Piton de la Fournaise entre en éruption tous les neuf mois en moyenne, mais dans des conditions majoritairement non dangereuses pour les visiteurs.

Jour 8 à 9 : le sud sauvage et les coulées de lave

Direction ensuite le Sud sauvage, une région qui porte bien son nom tant la nature y semble dominer l’homme. Vous y découvrirez un paysage unique, où la lave noire, issue des éruptions passées, a redessiné le littoral.

Le village de Piton Sainte-Rose a même vu la coulée de 1977 entrer dans son église, sans toutefois la détruire. L’église Notre-Dame-des-Laves, avec sa façade intacte et son histoire incroyable, est un lieu de visite incontournable.

Elle symbolise la résilience des Réunionnais face aux caprices du volcan.

En longeant la route des laves, vous traverserez plusieurs coulées figées dans le temps, entrecoupées de poches de végétation renaissante. À Saint-Philippe, le Jardin des Parfums et des Épices vous propose une immersion olfactive et éducative dans la flore locale, entre vanilliers, ylangs-ylangs et bois d’ambre.

La région regorge également de tunnels de lave accessibles avec un guide spéléologue, une aventure fascinante au cœur des entrailles de la Terre.

À découvrir dans le Sud sauvage :

Exploration des tunnels de lave, avec lampe frontale et casque, pour une expérience hors du commun

Visite du Jardin des Parfums et des Épices à Saint-Philippe, un régal pour les sens

Cascade Langevin, également appelée Grand Galet, parfaite pour une pause baignade ou pique-nique

Marché de Saint-Joseph, riche en produits du terroir et objets artisanaux

Le Sud sauvage est aussi un lieu de traditions orales où les contes, les légendes et les chants sont encore transmis de génération en génération.

Jour 10 à 11 : cirque de Cilaos et ses panoramas vertigineux

Votre itinéraire vous mène ensuite au cœur des montagnes, par la fameuse route aux 400 virages qui conduit au cirque de Cilaos. Ce trajet sinueux mais sublime offre des vues plongeantes sur des ravins spectaculaires et des pics vertigineux.

Le cirque de Cilaos est un havre de paix suspendu dans le temps, prisé pour ses randonnées, son artisanat et ses eaux thermales.

Les anciens croyaient en la pureté régénératrice de ces eaux, ce qui a fait de Cilaos une station thermale dès le XIXe siècle.

Le piton des Neiges, toit de l’océan Indien avec ses 3 070 mètres, se dresse en arrière-plan et attire chaque année des milliers de randonneurs prêts à passer une nuit en refuge pour assister au lever du soleil.

Mais même sans cette ascension, Cilaos propose de nombreuses balades accessibles, comme celle du col du Taïbit.

Les lentilles de Cilaos, cultivées en altitude, sont réputées pour leur finesse et leur goût unique.

Activités recommandées à Cilaos :

Bain thermal ou massage relaxant dans un centre de cure

Randonnée au col du Taïbit pour une vue splendide sur le cirque de Mafate

Visite d’un atelier de broderie traditionnelle, savoir-faire local transmis de mère en fille

Dégustation des lentilles de Cilaos, souvent servies avec un cari de viande

La route pour redescendre vers la côte ouest permet aussi de faire quelques haltes dans des points de vue spectaculaires ou des villages méconnus.

Jour 12 à 13 : farniente à l’ouest – plages et lagons

Après tant d’efforts physiques et de découvertes en altitude, l’heure est venue de se détendre sur la côte ouest, le paradis balnéaire de La Réunion. Cette partie de l’île, protégée par une barrière de corail, abrite de magnifiques plages de sable blanc bordées de filaos.

De Saint-Leu à Saint-Gilles-les-Bains, le soleil est presque garanti toute l’année, ce qui en fait une base idéale pour se reposer, nager et explorer les fonds marins.

Les courants y sont moins forts que dans les autres zones de l’île, rendant la baignade plus sûre et agréable.

La plage de l’Hermitage, située à proximité de la station balnéaire de Saint-Gilles, est sans doute l’une des plus belles de l’île. Le lagon y est peu profond, ce qui permet aux familles comme aux plongeurs débutants d’observer une multitude de poissons tropicaux.

Les enfants adorent y apercevoir des poissons-clowns, des oursins noirs ou des étoiles de mer.

Pour ceux qui souhaitent explorer davantage, des excursions sont proposées au départ de Saint-Gilles pour aller observer les dauphins, ou même les baleines pendant la saison (de juin à octobre).

À ne pas manquer sur la côte Ouest :

Baignade et snorkeling dans le lagon protégé de l’Hermitage ou de la Saline-les-Bains

Marché de Saint-Paul, l’un des plus authentiques de l’île, avec ses stands de fruits tropicaux, épices et objets artisanaux

Coucher de soleil depuis la plage de Boucan Canot, très prisée pour sa beauté et ses restaurants en bord de mer

Observation des cétacés avec un guide agréé, une expérience inoubliable face à l’immensité de l’océan Indien

La côte Ouest bénéficie aussi de l’installation de filets anti-requins sur certaines plages, garantissant une baignade en toute sécurité.

Jour 14 à 15 : Maïdo, artisanat et retour en douceur

Pour clore ce voyage en beauté, on vous recommande de prendre un peu de hauteur à nouveau en montant vers le Piton Maïdo, un sommet qui culmine à plus de 2 000 mètres d’altitude.

Depuis le belvédère, très accessible en voiture tôt le matin, la vue sur le cirque de Mafate est tout simplement saisissante. Ce cirque, uniquement accessible à pied ou en hélicoptère, est un monde à part, habité par quelques centaines de personnes vivant sans route ni réseau électrique.

On y ressent une paix rare, un décalage total avec le tumulte du monde moderne.

Après cette dernière parenthèse spectaculaire, redescendez vers les hauteurs de Saint-Paul, où se trouvent plusieurs ateliers d’artisans. On y découvre la fabrication traditionnelle d’essences de géranium, la culture du café Bourbon pointu — un produit d’exception — ou encore des tissages et objets en vacoa.

C’est le moment parfait pour acheter des souvenirs authentiques et soutenir les productions locales.

Terminez votre séjour par un bon repas créole dans une auberge ou un restaurant familial. Le cari poulet, le rougail saucisses ou encore le gratin chouchou au fromage sont des incontournables que l’on savoure d’autant plus avec un rhum arrangé maison.

Dernières découvertes avant le départ :

Lever du soleil au Maïdo, une expérience inoubliable qui baigne les cirques de l’île dans une lumière dorée

Dégustation de confitures artisanales et rhums arrangés aux saveurs locales : vanille, mangue, ananas, combava…

Rencontre avec des artisans passionnés dans les hauts de l’Ouest

Dernier repas créole face à l’océan pour dire au revoir à l’île intense

Les derniers instants passés à La Réunion sont souvent les plus émouvants, tant l’île laisse une empreinte forte dans les esprits.

Conseils pratiques pour un séjour réussi à La Réunion

Avant de partir, il est essentiel de bien préparer votre voyage afin d’en profiter au maximum. L’île présente certaines spécificités climatiques et géographiques qui méritent d’être anticipées.

Climat : la meilleure période pour visiter l’île se situe entre mai et novembre, durant l’hiver austral. Les températures y sont plus agréables et les précipitations moins fréquentes, ce qui est idéal pour les randonnées. En été (décembre à mars), la chaleur est plus intense et les cyclones peuvent parfois perturber les séjours.

Il existe plusieurs microclimats sur l’île : prévoyez des vêtements adaptés pour la montagne et la plage.

Santé : aucun vaccin n’est obligatoire, mais il est recommandé de se protéger contre les piqûres de moustiques, notamment pour prévenir les maladies comme la dengue. Une trousse de premiers soins de base est également utile, surtout si vous partez en randonnée.

L’eau est potable presque partout, mais vous pouvez emporter une gourde filtrante pour les zones plus isolées.

Location de voiture : pour explorer l’île en toute liberté, la location d’un véhicule est indispensable. Le réseau de transport en commun est limité, notamment dans les hauts. Optez pour une voiture avec de la reprise, car les routes sont souvent sinueuses et en pente.

Un GPS ou une application peut vous être très utile pour naviguer dans certaines zones peu couvertes par le réseau mobile.

Langue : le français est la langue officielle, mais le créole réunionnais est omniprésent dans les échanges informels. Ne soyez pas surpris d’entendre des expressions chantantes et imagées : le créole fait partie intégrante de l’identité de l’île.

Apprendre quelques mots comme « bonzour », « koman i lé ? », ou « mersi » est toujours bien vu par les locaux.

En résumé : que voir à la Réunion en 15 jours ?

L’île de La Réunion, en 15 jours, vous propose un véritable tour du monde miniature. C’est un territoire aux mille facettes, qui mêle la douceur des lagons à l’exaltation des sommets, la chaleur humaine à la puissance de la nature. Chaque région de l’île offre une identité propre, un rythme différent, un accent particulier — autant d’occasions de se laisser surprendre jour après jour.

À mesure que vous avancez dans votre itinéraire, vous aurez l’impression de changer d’univers à chaque virage.

Cet itinéraire vous permet de goûter à l’essentiel : l’effervescence culturelle du nord, les traditions agricoles de l’est, les mystères du volcan, la pureté des cirques et le farniente sur les plages de l’ouest.

En 15 jours, vous aurez marché sur des sentiers millénaires, croisé des espèces endémiques, écouté les histoires de l’île autour d’un feu de bois ou d’un bon cari, et partagé des sourires avec des habitants au grand cœur.

Ceux qui découvrent La Réunion pour la première fois repartent souvent transformés. Ils ne gardent pas seulement des images en tête, mais aussi des émotions gravées dans le cœur.

Car plus qu’un simple voyage, La Réunion est une expérience humaine et sensorielle, un condensé d’énergie brute et de douceur de vivre, qu’on n’oublie jamais vraiment.