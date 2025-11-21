Des racines et des ailes nous emmène loin de l’agitation parisienne, au cœur de l’océan Indien, à la découverte de terres préservées. À La Réunion, Cécile Botta, ancienne capitaine de l’armée de l’air, nous révèle en hélicoptère des paysages à couper le souffle. Avec Dominique, infirmière itinérante, nous parcourons des sites isolés où elle se rend chaque mois auprès de ses patients. Enfin, l’historien Bernard Leveneur nous ouvre les portes des habitats créoles traditionnels, les célèbres cases en bardeaux et leurs terrasses d’apparat.