Jacques Legros vous propose une balade à Trouville-sur-Mer !
Direction la Normandie pour une journée dans cette jolie station balnéaire. Sa superbe plage, ses planches, son petit port de pêche… c’est un beau programme qui vous attend.
On commence avec Marie-Françoise et Jean qui vont guider Jacques dans les recoins de la ville, passage ensuite par la Villa Musée Montebello pour discuter de l’affichiste Raymond Savignac.
On ne pouvait pas venir à Trouville sans parler de Gastronomie Jacques jouera le commis de cuisine chez Marie et Sylvain du restaurant l’Achillée à Touques.
On terminera l’émission sur le port de pêche pour évoquer notamment l’ouverture de la pêche à la coquille Saint-Jacques.