Une procession religieuse de la communauté indienne sur l’île Maurice.
Réalisation : Julien Négui
Réalisation : Julien Négui
Buenos Aires est le point de départ d’El Rapido, un bus légendaire qui traverse la pampa argentine, terre des...
Sur les dunes qui se jettent dans l’Océan Atlantique, aux portes de Swakopmund, un groupe de gamins dévale les...
L’Islande est une destination qui fait rêver de nombreux voyageurs, et à juste titre. Ce pays insulaire, situé aux...
Dans les rues, les plages et les favelas de Rio, l’amour prend mille visages. À Rio de Janeiro, l’amour...
Dans les années 1980, un richissime entrepreneur, Bernardo Paz, sauve des collines humides de l’exploitation des minerais pour y...
Dans la région de Goroka, en Papouasie Nouvelle-Guinée, la légende des Mud Men (les hommes boue) est encore bien...
Le dugong est un mammifère marin fascinant, souvent méconnu du grand public. Appartenant à la famille des dugongidés, il...
C’est un des lieux sacrés les plus connus de Bali. Tanah Lot accueille des pèlerins dans un décor de...
La globe-trotteuse Brianna Barnes part à la découverte de plusieurs Etats de la côte est des Etats-Unis : New...
En Inde, les caméras parcourent la route des dieux. Cette célèbre voie est située dans le nord du pays,...
Située au coeur de la France, l’Allier est une rivière méconnue. Longue de 425 kilomètres, elle sillonne sept départements....
Un jeune adolescent aborigène est initié à la danse du crocodile.
Kyoto, ancienne capitale impériale du Japon, fascine par son mélange unique de traditions et de modernité. Elle regorge de...
L’Aubonne s’écoule avec grâce et douceur, parfois comme une furie qui peut tout emporter dans ses crues. Ses eaux...
Philippe Charlier nous emmène à la découverte des grands mythes et des rites de l’humanité. Les traces de la...
Localisée au coeur des montagnes des Portes du Soleil en Haute-Savoie, Morzine est une destination fabuleuse pour les amateurs...
A la découverte des échoppes et ateliers où l’on fabrique la céramique de Samarcande, où l’on tisse la soie...
Dans un village perché dans les montagnes du Sichouan en Chine, Erchema vit coupée du monde avec sa soeur...
Plongez dans l’immensité enneigée du Québec grâce à ce documentaire captivant. Entre paysages féériques, traditions locales et défis liés...
Voyage au musée d’Art Islamique du Qatar, dans les dédales de l’histoire orientale. Le monument, à travers les précieux...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site