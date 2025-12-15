Au cœur du Haut-Rhin, trois villages emblématiques dévoilent une Alsace authentique.Cette escapade à travers le Haut-Rhin révèle la cité médiévale de Riquewihr, son patrimoine viticole séculaire et ses ruelles préservées. La visite se poursuit à Eguisheim, célèbre pour ses rues concentriques et ses maisons à colombages, avant de rejoindre Colmar, dont le canal serpentant au cœur de la ville lui vaut le surnom de « petite Venise » d’Alsace. Entre Histoire, traditions, architecture et paysages typiques, ce voyage met en lumière trois lieux emblématiques qui incarnent l’âme alsacienne.
Réalisé par Nicolas COUTAND
© MORGANE PRODUCTION