Documentaire

C’est en Corse que nous retrouvons Charlotte. Cette semaine elle nous emmène découvrir l’Île Rousse avec ses 2 îles attachées à la vieille ville. Charlotte a rendez-vous avec Stéphane Pergola, un enfant du Pays. Il est professeur de Corse et il a récemment écrit un livre qui retrace l’histoire de la ville et de ses habitants.

C’est une balade entre l’histoire de Stéphane et l’histoire de cette île qu’il affectionne particulièrement que nous découvrons.

Et pour terminer en beauté l’émission Charlotte vous propose une rencontre avec les magnifiques voix du groupe U Fiatu Muntese.