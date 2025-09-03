Documentaire

Khempo est un professeur de philosophie bouddhiste au Bhoutan. Il se prépare avec son ami Karma à faire le trajet qui le mènera au monastère de Drametse pour assister à la représentation annuelle de la danse céleste.

La route est longue, et le duo en profite pour visiter les merveilles du Bhoutan et comparer leurs visions de la spiritualité. Touché par l’intérêt que son ami Karma porte à la voie bouddhique, Khempo décide de lui montrer le lieu où il va bientôt s’isoler pour une retraite de 3 ans, 3 mois, 3 semaines et 3 jours.

Extrait du film : « La danse céleste du Bhoutan » tiré de la collection « Patrimoine Immatériel »

Réalisation : Florence Tran

