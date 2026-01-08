Les phallus sont à la fête dans ce coin de l’Himalaya…
Les phallus sont à la fête dans ce coin de l’Himalaya…
Le Donga est une tradition du peuple des Suri. Les hommes s’affrontent avec des perches en bois pour déterminer...
L’idée de prendre la route, de se réveiller face à l’océan et de changer de jardin chaque matin séduit...
Hôtels particuliers ou duplex avec vue… à Paris, jamais l’immobilier de luxe ne s’était aussi bien porté et les...
À Mumbai, la très populaire fête du dieu Ganesh rassemble des millions de fidèles.
Une famille nombreuse devient le 5e binôme qui va donner son avis sur les maisons d’hôtes. Où se situe...
Ce village coupé du monde recèle de nombreux trésors
Le plus grand château Renaissance du sud de la France a retrouvé sa silhouette d’origine, grâce à une immense...
Au cœur du pays Papous, découvrez l’un des peuples les plus méconnus et les plus « terrifiants » de...
La météo clémente nous a fait basculer dans des activités en extérieur depuis quelques semaines, mais là on y...
Au cœur de la Chine éternelle, les monts sacrés du Wudang recèlent bien des secrets. Entre vallées brumeuses et...
La Guadeloupe fait partie des Antilles françaises et constitue, depuis 1946, un département français d’outre-mer. Depuis la réforme de...
Cet épisode, consacré aux secrets et beautés du Berry, entraîne les téléspectateurs dans les rues pavées de Bourges, à...
Si tout est l’histoire, « La France aux mille villages », en fait indéniablement partie, riche et savoureuse… Vous découvrirez ce...
Un périple au Yucatán, situé au sud-est du Mexique, permet de découvrir Merida, Puerto Progreso, ainsi que des espaces...
Sophie commence son voyage en « bargeant » avec Moncef puis nous verrons les Mahoraises. La mosquéee de Tsingoni sera sur...
Lorsque l’on part en voyage, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser. Bien souvent, on ne...
L’art de la laque rouge est une technique inventée en Chine au 4e siècle que les collectionneurs du monde...
A bord d’un Tuk Tuk, Sophie découvre Bangkok. Elle ira au Temple, elle fera la rencontre du moine Phrarajvetée...
Sophie commence ce voyage dans un SPA, puis nous irons à la full moon, et à l’école des singes....
Entre plaines et montagnes, la région Rhône-Alpes offre des paysages très diversifiés : hautes montagnes du Massif central et...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site