Jacques Legros vous invite sous le soleil du Finistère ! Rendez-vous tout d’abord avec Thierry pour une balade en bateau sur l’Aven. Direction ensuite le Musée de Pont-Aven pour y discuter de « l’Ecole de Pont-Aven » avec Estelle, sa conservatrice.
On continue la balade autour des peintres et de Gauguin sur la plage du Pouldu avec Virginie.
Et comme d’habitude, Jacques s’organise pour bien terminer l’émission… dégustation d’huitres avec Isabelle Morvan et recette au restaurant Ar Men Du avec le Chef Jean-Marie Le Guen.