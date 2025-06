Documentaire

En plein coeur du Pacifique, situé à 1400 km au nord- est de Tahiti, l’Archipel des Marquises est le plus septentrional de la Polynésie française. seules 6 îles sont habitées sur les 14 qui composent l’archipel.Histoires d’îles vous emmène sur les deux principales îles des Marquises : Nuku Hiva et Iva Oa.Aux marquises, il n’y a pas de barrière corallienne protectrice, ni de lagon apaisant. L’océan s’écrase sur les roches torturées du rivage. L’histoire de ces îles est aussi dure que son environnement sans concession. c’est il y a un peu plus de deux mille ans que les premiers habitants des guerriers-navigateurs sont venus des îles Tonga et de Samoa. Te fenua Enana, Terre de l…