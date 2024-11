Documentaire

Depuis plus de quarante ans, les membres de l’association « Motu Haka » parcourent les îles de l’archipel des Marquises pour collecter, sauvegarder, valoriser des pans entiers de leur culture. Une culture meurtrie par des décennies d’interdits administratifs et religieux, une culture dont il ne restait plus que des lambeaux. Grâce à leur engagement, leur courage, leur détermination sans faille, ils ont redonné au peuple marquisien la fierté de ses origines.Les chants, les danses, les tatouages, les légendes, les arts culinaires sont plus vibrants que jamais et s’expriment avec force à l’occasion du Matavaa : le « Festival des arts traditionnels des îles Marquises », devenu, au fil des ans, l’un des événements majeurs du monde polynésien.