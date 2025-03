Documentaire

Le fleuve Sénégal traverse l’Afrique de l’ouest sur 1800 kilomètres. Il marque la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Depuis la période des royaumes africains jusqu’à celle actuelle des États-nations, ce fleuve a constitué un intérêt majeur, à la fois commercial et de ressource en eau. Le voyage d’Ismaël Khelifa commence sur l’île de Saint-Louis et s’achève à Podor, un ancien comptoir commercial colonial.

Au sommaire :

– Saint-Louis entre le fleuve et l’océan

– La régate de Saint-Louis

– Le fleuve Sénégal, frontière entre la Mauritanie et le Sénégal

– Femmes, codes de beauté et séduction

– L’avenir est dans le pré

– Le baobab