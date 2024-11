Documentaire



Malgré son image de pays neutre et bien ordonné, la Suisse ne manque pas de relief, comme en témoignent ses massifs alpins, appréciés par les skieurs, et sa culture nationale qui ne compte pas moins de trois influences : allemande, italienne et française. La Suisse possède aussi un patrimoine insoupçonné : de multiples légendes, un passé médiéval pendant lequel ont fleuri l’alchimie et la construction de prestigieuses abbayes, de nombreux intellectuels qui ont marqué la Réforme et le siècle des Lumières et, par là même, l’Europe tout entière.

Un film de Eric Bacos

Droits réservés Ampersand