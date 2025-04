Documentaire

Et si perdre la vue ne signifiait pas perdre son chemin ? Gérard Muller, 63 ans et malvoyant, s’est lancé un défi hors du commun : parcourir seul plus de 700 km sur le mythique chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Guidé par un GPS de nouvelle génération développé par le CNRS, il avance avec courage et détermination, affrontant doutes, obstacles et solitude.

Réalisation : Denis Roy