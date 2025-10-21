Documentaire

Pour beaucoup, le Var est synonyme de vacances au bord de l’eau. Le département qui s’étend de Saint-Raphaël à Saint-Cyr-sur-Mer au sud, est connu de tous pour les rivages de la Méditerranée et ses dégradés de bleu. Si on s’éloigne de la côte, on découvre une nature sauvage et magnifique. Le massif de l’Estérel et ses roches rouges, le massif des Maures et ses forêts, la Sainte-Baume et sa célèbre grotte sont autant de riches découvertes à vivre en suivant une multitude de sentiers côtier pleins de charme …Après les vacances, c’est toujours les vacances !Ce numéro d’Echappées Belles vous fera oublier la rentrée et vous donnera une foule d’idée pour vos prochaines escapades !Le long des sentiers varois, Sophie va privilégier les rencontres avec ces hommes et ces femmes qui s’engagent pour allier intelligemment tourisme et sauvegarde de l’ écosystème, sublime mais fragile . L’occasion de mettre l’accent sur les moyens mis en œuvre pour préserver les paysages de nos vacances face aux changements climatiques et à leurs conséquences maintenant bien réelles .A St Raphael, Sophie Jovillard arrive sur l’esplanade Delayen, au bord de l’eau. C’est là qu’elle rejoint Thibaud, naturaliste. Ils prennent à présent la direction des sentiers du Var, pour une promenade à la découverte des plantes et de leur vertus …puis prépareront le campement pour passer la nuit à la belle étoile.