Documentaire

Iorgos est un Valaque, un berger des montagnes. Il vit dans le nord de la Grèce, une région connue pour la qualité exceptionnelle de sa viande. Le secret des éleveurs valaques, c’est qu’ils se déplacent avec leurs brebis, vivant six mois dans la montagne, six mois dans la plaine. Leur transhumance, la dhiava, est un voyage semé d’embûches qui mobilise toute la famille. Immersion dans cette aventure pittoresque avec Iorgos, le patriarche qui va bientôt raccrocher et son fils, Iannis, qui devra faire preuve de courage et de patience avant de pouvoir lui succéder !