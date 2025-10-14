Nous sommes partis à la rencontre de ces Français qui vivent à Tahiti. Restaurateur ou chambre d’hôte, à chacun son activité pour vivre son rêve à 10 000 kilomètres de la métropole française.
Nous sommes partis à la rencontre de ces Français qui vivent à Tahiti. Restaurateur ou chambre d’hôte, à chacun son activité pour vivre son rêve à 10 000 kilomètres de la métropole française.
Bien connue pour ses paysages entre mer et montagne, la Corse est aussi une destination gastronomique réputée. Sa charcuterie...
Une immersion poétique au coeur de la Calabre, région la plus au sud et la plus pauvre de toute...
Mettez le cap sur le Club Med 2 , grand voilier qui sillonne la Méditerranée. A bord, partez en...
Des chercheurs d’or en Alaska avec leurs radeaux de fortune aux habitants de Detroit, la ville où le rêve...
Bâti au XIIème siècle, le donjon du château du Haut-Koenigsbourg en Alsace est tombé en ruines, puis il a...
Deux siècles après Lewis & Clark, trois voyageurs (Mégane, Laurent Granier, Philippe Lansac) repartent de Saint-Louis vers le Pacifique...
L’automne est une saison idéale pour voyager en Europe : les foules estivales se dissipent, les tarifs d’hébergement et...
Deux frères, Geoffroy et Loïc, se lancent dans une aventure hors du commun : descendre le Yangtsé, le troisième...
Je me suis marié à une insulaire malgache et suis devenu père de deux enfants métis. Quand on est...
L’histoire millénaire du Vietnam est empreinte de dominations chinoise, khmer, française et américaine jusqu’à la reprise en main de...
Du nord au sud, trois petits pays méconnus à l’histoire tourmentée, ponctuée de longues périodes d’occupation, avec des points...
Les longs voyages commencent toujours par un pas, alors partez avec «Carnet de Route» à la découverte des plus...
Découverte aérienne du Tennessee, dans le sud-est des Etats-Unis, de Memphis à Shiloh, théâtre d’une bataille de la guerre...
A travers quatre balades fantastiques, vos pieds fouleront tous les terrains : du sable du littoral au schiste houillé...
C’est l’un des sites les plus spectaculaires du Pays basque. En Espagne, près de Bilbao, l’ermitage de San Juan...
Le botaniste Carl von Linné a créé à Uppsala, en Suède, un jardin riche de quelque 1 600 espèces...
Sur les dunes qui se jettent dans l’Océan Atlantique, aux portes de Swakopmund, un groupe de gamins dévale les...
Cette semaine, Charles-Henry Boudet vous propose de découvrir sa ville natale : Reims. Sous la terre, dans les cieux,...
Les vues aériennes du Danemark, depuis le port de Rodby jusqu’au château de Kronborg, permettent d’admirer les paysages et...
Le Zimbabwe, situé en Afrique australe, est une destination fascinante riche en paysages spectaculaires, en histoire culturelle et en...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site