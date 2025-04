Documentaire

A 8.000 km de la France, en plein cœur des États-Unis, on la surnomme « Mile high City » pour son altitude de 1609 mètres, soit très exactement un mile. Denver, situé au pied des fameuses rocheuses, est une ville aux multiples visages. En moins de trente minutes, il est possible de passer d’un paysage avec des immenses buildings à des lieux beaucoup plus sauvages aux airs de Far West rappelant son passé de temple la Ruée vers l’or au 19ᵉ siècle. Paradis des randonneurs et des sportifs, depuis la crise sanitaire, la ville est aussi présentée comme la nouvelle « Silicon Valley ». Plus accessible financièrement que San Francisco ou New York, Denver attire de nombreux cadres et même des sièges de grandes entreprises comme les géants Google, Amazon ou The North Face.Situé dans le premier État américain à avoir légalisé le cannabis, Denver a aussi une spécialité maison : les brasseries. Dans les rues de la ville, près de 150 brasseries artisanales, et le géant Coors, plus grande brasserie des États-Unis.Économie, cadre de vie, immobilier ultra-dynamique, Denver attire chaque année toujours plus de monde, en 10 ans sa population a augmenté de 25%.

Parmi les nouveaux amoureux de cette destination, des milliers de Français, ils seraient plus de 5000 dans la capitale du Colorado.

Comme Julien, pâtissier, qui fournit la majorité des restaurants et des hôtels de la ville. Ce fan de Jeep et d’armes à feu profite avec ses enfants du rêve américain. Edouard est lui responsable de la conception des futurs vêtements de The North Face, il profite ici avec son épouse d’une douceur de vivre avec plus de 300 jours de soleil par an. Un cadre unique qui a séduit également, Anne-Fleur vient tout juste de quitter Boston avec son mari et son fils de quatre ans, pour s’installer dans un pavillon avec une vue imprenable sur les montagnes.

Découvrez cette nouvelle ruée vers les rocheuses !