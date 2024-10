Documentaire



Au cœur de la péninsule arabique, Rashed, jeune émirati de 11 ans, vie à Ghub dans l’Emirat de Ras Al Khaimah, en direction de la côte Est et de la mer d’Arabie. Son grand père est apiculteur, son père est éleveur de chameau et lui veux devenir pilote d’avion ! Rashed adore les histoires et les légendes des Pur-sangs Arabes et Faucons de chasse, qui tiennent une place très importante dans la culture émirienne.

Réalisation: Robin Chiuzzi

Chromatiques Production

© BELIANE