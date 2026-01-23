Documentaire

Charlotte Dekoker vous retrouve dans les Vosges. On a découvert l’importance ici, de la forêt et du bois.

Alors pour aller plus loin dans cette découverte du bois, on va rencontrer Pascal Triboulot à l’ENSTIB, l’école national supérieure des technologies et industries du bois d’Epinal.

Vous allez voir que le bois c’est un matériau innovant et complètement dans l’air du temps.

Pascal nous présente également Quentin, un de ces anciens élèves. Pendant sa formation, avec 4 copains ils ont travaillés sur des lunettes en bois.

A la sortie de l’école, les copains se sont transformés en collègues, ils ont monté leur société d’objets fabriqués en bois : Skateboards, vélos, lunettes…