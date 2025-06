Documentaire

Entre le 1° siècle et le moyen age, les Romains, Turcs Ottomans, Byzantins chrétiens, Mamelouks dynastie égyptienne d’anciens esclaves, dynastie de Omeyyades jusqu’aux Croisades venues d’Europe créent de multiples courants culturels et religieux implantant définitivement les religions musulmanes, chrétiennes, maronites, chiites et orthodoxes au Liban. En 1887 la France obtient la concession du port de Beyrouth dont c’est le début d’un essor profitable. Mais le Mont Liban ne suffit pas à nourrir la population et c’est le début de l’émigration libanaise ente l’Egypte, l’Europe et le Brésil.