Documentaire

Le peuple du Japon a cette étonnante aptitude à mêler l’ancien et le moderne avec une sorte d’évidence.

Leur cérémonie du thé est une ancienne tradition qui est toujours autant apprécié par les jeunes que par les anciens. Maitriser cet art de vivre requiert beaucoup de patience et une véritable humilité.

Ce n’est pas l’unique tradition qui est perpetuée dans la péninsule de Noto. La région est aussi connue pour leurs bols laqués appelés Wajima-Nuri. Il faut compter au moins 10 ans de pratique pour devenir un bon artisan.

Extrait du film : “Japon – l’Esprit de la Rizière ” de la série “Traits d’Union”

Réalisation : Alexandre Mostras

