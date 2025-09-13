Documentaire

En quatre siècles d’une existence tumultueuse, le Kabuki s’est imposé comme un des symboles majeurs de la culture nippone. D’une esthétique exceptionnelle, le Grand Kabuki joué dans les villes cultive l’élégance épurée. Le Kabuki de campagne, qui veut avant tout rendre grâce aux esprits de la nature, disparaît lentement mais les derniers amateurs s’accrochent avec une énergie qui force la sympathie.

Héritier d’une dynastie d’acteurs très renommés, Kazutaro Nakamura fait à dix sept ans ses débuts sur la scène du prestigieux Kabuki-Za, de Tokyo. Ce nouveau spectacle marque un tournant dans sa carrière, puisqu’il y interprète son premier grand rôle. Pour se préparer, il devra compter sur l’aide de son père, Kanjaku et de son grand-père, Tojuro, qui perpétuent leur style de jeu de génération en génération.

Documentaire : Patrimoine Immatériel – Kabuki, le chemin des fleurs

Réalisation : Jérôme Raynaud

